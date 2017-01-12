Yol Durumu
  1. Ölene kadar bugün başlıyor
  2. Meydan okudu

İbo’nun zorlu süreci başladı

İbo’nun zorlu süreci başladı
Şimdilerde 11 yıllık eşi Demet Şener'le boşanma arefesinde olan İbrahim Kutluay, önceki akşam İstinyePark'taydı. İlk davaları 27 Ocak'ta görülecek olan ve eşiyle mal paylaşımı konusunda uzlaşamayan İbo, elinden telefonunu hiç düşürmedi. Sürekli avukatıyla konuştuğu öğrenilen , gazetecilerin boşanmayla ilgili soruları hakkında ise sessiz kaldı.
Etiketler: ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar