Ergin’in kar stili

Usta oyuncu Zafer Ergin, önceki gün Akmerkez'deydi. Paçalarını uzun çizmelerinin içine sıkıştırarak farklı bir tarz yaratan Ergin, gazetecilerden önce davranıp "Çizmelerimi beğendiniz mi arkadaşlar?" diye sordu. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, karda yürürken zorluk çekmemek için böyle bir yöntem bulduğunu dile getirdi.