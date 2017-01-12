‘Annemi çekmeyin’

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, önceki akşam oğlu Ali Sadi ile Akmerkez'deydi. Gazetecileri engellemeye çalışan Ali Sadi, bir muhabirin tuttuğu mikrofona vurup düşmesine neden oldu. Coşkun, oğlu adına habercilerden özür dilerken, Ali Sadi ise tavırlarıyla "Babasına çekmemiş" dedirtti.