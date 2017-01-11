Neslişah Alkoçlar'la Engin Altan Düzyatan'ın önceki gün 1 yaşına giren oğulları Emir Aras'ın doğum günü, 4 kuşağı bir araya getirdi. 69 yaşındaki Hülya Koçyiğit, kızı Gülşah Alkoçlar'a böyle poz verdi.



28 yaşındaki sosyetik güzel bu anı "Kendisi torununun çocuğunun doğum gününde… Onun için kocaman bir maşallah alabilir miyim?" notuyla paylaşınca Koçyiğit'e "Süper anneanne" mesajı yağdı.