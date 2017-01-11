Yol Durumu
  1. Mehtap’ın sırrı ne?
  2. Liseli mirkelam

Maskeli Ebru

Maskeli Ebru
Ebru Şallı, kar nedeniyle evden çıkamayınca sıkılmamak için vaktinin büyük bir bölümünü sosyal medyada geçirdi. Telefon programları sayesinde şekilden şekle giren Şallı'nın özellikle maskeli pozu herkesi güldürdü.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar