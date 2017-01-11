Başarılı popçu Mirkelam, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen sanatçı, yeni albümü için çalıştığını söyledi. Sırt çantasıyla liseli bir öğrenciyi andıran 50 yaşındaki şarkıcıyı görenler, "Liseli Mirkelam" şeklinde espri yaptı.