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Kötü çocuk Tolga

Kötü çocuk Tolga
Genç oyuncu Tolga Sarıtaş'la Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Kötü Çocuk' filmi için geri sayım başladı! Yapımcılığını TAFF'ın üstlendiği ve Büşra Küçük'ün 'Kötü Çocuk' hikayesinden beyazperdeye uyarlanan film, 20 Ocak'ta vizyonda olacak.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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