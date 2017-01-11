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Konseri yardım için

Konseri yardım için
Megastar 'dan gönlünün güzelliğini ortaya koyacak davranış… Ünlü sanatçı, yılın ilk konserini 18 Şubat 2017 Cumartesi akşamı 21.00'de Volkswagen Arena'da çocuklar için vermeye hazırlanıyor. Bilet fiyatlarının 125-240 lira arasında değiştiği konserden elde edilecek gelir ise Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde 'Sanat Merkezi' oluşturmak için kuruma bağışlanacak.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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