Karları erittiler

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Almeda Abazi ile TolgahanSayışman, önceki gün karın tadını çıkardı. İstanbul sokaklarında yürüyüş yapan ikili, kar kütlelerinin üzerine atlayarak çocuklar gibi eğlendi.
Keyifli anlarını da bol bol fotoğraf çekerek ölü msüzleştiren ünlü çifte takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın romantizm dolu karesi için ise sevenleri "Aşkları,karları eritti" yorumu yaptı.
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