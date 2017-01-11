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Karları erittiler

Karları erittiler
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, önceki gün karın tadını çıkardı. İstanbul sokaklarında yürüyüş yapan ikili, kar kütlelerinin üzerine atlayarak çocuklar gibi eğlendi.

Keyifli anlarını da bol bol fotoğraf çekerek ölü msüzleştiren ünlü çifte takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. ve Tolgahan Sayışman'ın romantizm dolu karesi için ise sevenleri "Aşkları, karları eritti" yorumu yaptı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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