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Kalpli poz

Kalpli poz
Bir aşk gösterisi de Şükran Ovalı'nın eski sevgilisi Şükrü Özyıldız'dan geldi… Yakışıklı oyuncu, yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu stilist Rabia Yaman'la çektiği bu pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına kalp emojisi ekleyen ünlü oyuncuya hayranlarından "Allah mutluluğunuzu bozmasın" yorumları geldi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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