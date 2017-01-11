Kalpli poz

Bir aşk gösterisi de Şükran Ovalı'nın eski sevgilisi Şükrü Özyıldız'dan geldi… Yakışıklı oyuncu, yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu stilist Rabia Yaman'la çektiği bu pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına kalp emojisi ekleyen ünlü oyuncuya hayranlarından "Allah mutluluğunuzu bozmasın" yorumları geldi.