Gülmek garanti

Soğuk kış günlerinde kahkaha dolu sahneleriyle izleyicinin içini ısıtmaya hazırlanan 'Olanlar Oldu', 20 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Fragmanlarıyla izleyicide şimdiden merak uyandıran film, sadece eğlenceli değil aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın, Ata Demirer'in canlandırdığı Zafer Kaptan'ın teknesine binerken dengesini kaybedip denize düşmesi izleyenleri güldürecek sahnelerden sadece biri...