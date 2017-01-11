Yol Durumu
  1. Dubai’yi fethetti
  2. Mahsur kaldılar!

Gülmek garanti

Gülmek garanti
Soğuk kış günlerinde kahkaha dolu sahneleriyle izleyicinin içini ısıtmaya hazırlanan 'Olanlar Oldu', 20 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Fragmanlarıyla izleyicide şimdiden merak uyandıran film, sadece eğlenceli değil aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın, Ata Demirer'in canlandırdığı Zafer Kaptan'ın teknesine binerken dengesini kaybedip denize düşmesi izleyenleri güldürecek sahnelerden sadece biri...
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar