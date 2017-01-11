Dubai’yi fethetti

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Arap dünyasının önemli ödüllerinden biri olan DIAFA (Uluslararası Arap Festivali) için önceki gün Dubai'deydi. Yeşilçay, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplayan ünlü oyuncu, gece boyunca hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.