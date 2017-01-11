Birce’den yorum yok

Eşi Sarp Levendoğlu'nun kendisini Derya Şensoy'la aldattığı gerekçesiyle boşanma kararı alan Birce Akalay, önceki gün Akmerkez'deydi. Hocası Alev Meral Tokgöz'le alışveriş yapan güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili soruları duymazlıktan geldi. İhanet iddialarını da yalanlamayan Akalay, "Mahkeme sonuçlansa da konuşmayacağım" dedi.