Aslışah korkuttu

Önceki gün arkadaşlarıyla ABD'ye giden sosyetik Aslışah Alkoçlar, Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından çekilen bu fotoğrafıylaherkesi korkuttu. Pasaport kontrolünde bekleyen Alkoçlar'ın ayağınındibindeki portatif diyalizmakinesine benzer cihazı görenler sosyetik güzelin sağlığından endişe etti.
Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. ABD'deki dostlarını ziyaret eden sosyetik güzelin bebek sahibi bir arkadaşına sütsağma makinesi götürdüğü öğrenildi. Gerçeği öğrenen Alkoçlar'ın hayranları rahatbir nefes aldı. Bu arada sosyetik güzel, Brooklyn'den yaptığı paylaşımlarla da keyfinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi.
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