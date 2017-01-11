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Aslışah korkuttu

Önceki gün ABD’ye giderken havaalanında görüntülenen Aslışah Alkoçlar’ın yanındaki cihaz, merak konusu oldu. Sosyetik güzel, cihaz için ‘dostumun süt sağma makinesi’ dedi

Aslışah korkuttu
Önceki gün arkadaşlarıyla ABD'ye giden sosyetik Aslışah Alkoçlar, Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından çekilen bu fotoğrafıyla herkesi korkuttu. Pasaport kontrolünde bekleyen Alkoçlar'ın ayağının dibindeki portatif diyaliz makinesine benzer cihazı görenler sosyetik güzelin sağlığından endişe etti.

Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. ABD'deki dostlarını ziyaret eden sosyetik güzelin bebek sahibi bir arkadaşına süt sağma makinesi götürdüğü öğrenildi. Gerçeği öğrenen Alkoçlar'ın hayranları rahat bir nefes aldı. Bu arada sosyetik güzel, Brooklyn'den yaptığı paylaşımlarla da keyfinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi.
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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