2 ocak'ta Roma'da evlenen Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, aşk şovu yaptı. Güzel oyuncu, eşinin kucağında çekilen kareye "İyi ki buldun beni, sabrettin,vazgeçmedin. Seni tanıdığım herana şükürler olsun" yazdı.
Beşiktaşlı yıldızdan da eşine yanıt gecikmedi. Ünlü futbolcu Ovalı'nın alnından öptüğü bir fotoğrafa "Kalbinin güzelliğiylekendimi buldum. Sen hayatımagiren bir meleksin. Kadınım iyiki varsın" notunu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.