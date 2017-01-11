2 ocak'ta Roma'da evlenen Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, aşk şovu yaptı. Güzel oyuncu, eşinin kucağında çekilen kareye "İyi ki buldun beni, sabrettin, vazgeçmedin. Seni tanıdığım her ana şükürler olsun" yazdı.



Beşiktaşlı yıldızdan da eşine yanıt gecikmedi. Ünlü futbolcu Ovalı'nın alnından öptüğü bir fotoğrafa "Kalbinin güzelliğiyle kendimi buldum. Sen hayatıma giren bir meleksin. Kadınım iyi ki varsın" notunu düştü.