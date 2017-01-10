Zorunlu mola

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise eşi Başak Dizer'le Bebek'teki evinin bahçesinde kar keyfi yapmayı ihmal etmedi. Dizer'in objektifine böyle poz veren ünlü oyuncunun keyfi ise rol aldığı dizinin setine gitmek zorunda olduğu için kısa sürdü.