Zamanlama manidar

Gülben Ergen’le ayrılığı için ‘Zaman, gerçeği gösterecek’ diyen Erhan Çelik’ten gönderme! Çelik, Ergen’in eski eşi Mustafa Erdoğan’ın çocuklarıyla fotoğraf yayınlamasından sonra ‘Mananın parlaklığını zaman ortaya koyar’ notu paylaştı
Boşanma sürecinde "Gerçeklerin zamanlaortaya çıkma gibi alışkanlığıve güzel bir tarafı var" sözüyle kafaları karıştıran Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'ten ünlü sanatçıya bir manidar gönderme daha… İki yıllık evlilikleri geçtiğimiz ay son bulan çiftin mutluluklarının mazide kalmasına Ergen'in ilk eşi ve 3oğlunun babası Mustafa Erdoğan'la sık sık bir araya gelmesinin etkili olduğu iddia edilmişti.
ŞEMS'İN SÖZÜYLE...
Bu durumdan rahatsız olduğu öğrenilen Çelik, rol aldığı filmin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Ergen'in yanına Erdoğan'ın da gitmesiyle ayrılık kararı almıştı. Herkes Çelik'in boşanmadan önce söylediği "Zaman her şeyi herkesegösteriyor" lafının ne anlama geldiğini merak ederken Ergen'in eski eşi ve çocuklarıyla çekilen kareyi "Aile bütünlüğümüz hiçbozulmadı" notuyla paylaşması ünlü spikeri harekete geçirdi. Gülben Ergen'in, eski eşi Mustafa Erdoğan'ın çocuklarıyla çekilen fotoğrafına 'yıldız' emojisiyle yorum yapmasından hemen sonra Erhan Çelik, Ergen'e Tebrizli Şems'insözüyle göndermede bulundu. Çelik, önceki gün instagram'da "Susmakmana eksikliğinden değildir. Belkide mananın parlaklığındandır.Mananın parlaklığını ise zamanortaya koyar. Her zaman buböyledir" sözünü paylaştı.
HAYRAN DESTEĞİ
Boşanma sürecinde de Ergen'e üstü kapalı göndermede bulunan haber spikerine hayranları "Zaman Erhan Çelik'i haklı çıkardı" diyerek destek çıktı. Gözler ise yine Ergen ve Erdoğan'a çevrildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.