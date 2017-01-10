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Zamanlama manidar

’le ayrılığı için ‘Zaman, gerçeği gösterecek’ diyen ’ten gönderme! Çelik, Ergen’in eski eşi Mustafa Erdoğan’ın çocuklarıyla fotoğraf yayınlamasından sonra ‘Mananın parlaklığını zaman ortaya koyar’ notu paylaştı

Zamanlama manidar
Boşanma sürecinde "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi alışkanlığı ve güzel bir tarafı var" sözüyle kafaları karıştıran Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'ten ünlü sanatçıya bir manidar gönderme daha… İki yıllık evlilikleri geçtiğimiz ay son bulan çiftin mutluluklarının mazide kalmasına Ergen'in ilk eşi ve 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'la sık sık bir araya gelmesinin etkili olduğu iddia edilmişti.

ŞEMS'İN SÖZÜYLE...
Bu durumdan rahatsız olduğu öğrenilen Çelik, rol aldığı filmin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Ergen'in yanına Erdoğan'ın da gitmesiyle ayrılık kararı almıştı. Herkes Çelik'in boşanmadan önce söylediği "Zaman her şeyi herkese gösteriyor" lafının ne anlama geldiğini merak ederken Ergen'in eski eşi ve çocuklarıyla çekilen kareyi "Aile bütünlüğümüz hiç bozulmadı" notuyla paylaşması ünlü spikeri harekete geçirdi. 'in, eski eşi Mustafa Erdoğan'ın çocuklarıyla çekilen fotoğrafına 'yıldız' emojisiyle yorum yapmasından hemen sonra , Ergen'e Tebrizli Şems'in sözüyle göndermede bulundu. Çelik, önceki gün instagram'da "Susmak mana eksikliğinden değildir. Belki de mananın parlaklığındandır. Mananın parlaklığını ise zaman ortaya koyar. Her zaman bu böyledir" sözünü paylaştı.

HAYRAN DESTEĞİ
Boşanma sürecinde de Ergen'e üstü kapalı göndermede bulunan haber spikerine hayranları "Zaman Erhan Çelik'i haklı çıkardı" diyerek destek çıktı. Gözler ise yine Ergen ve Erdoğan'a çevrildi.
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