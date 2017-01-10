Yasak aşka gülüp geçti

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Birce Akalay'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Sarp Levendoğlu'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy, önceki akşam arkadaş grubuyla Cihangir'de eğlencedeydi. Mekandan gece yarısı ayrılan ünlü oyuncu, yasak aşk soruları karşısında gülmekle yetindi. Şensoy'un bu hareketine ise anlam verilemedi.
Halil ÇİLİNGİR
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