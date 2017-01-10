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Star Wars!

Star Wars!
Sevilen popçu Mustafa Sandal, önceki gün büyük oğlu Yaman'la Beykoz'daki villasının bahçesinde kartopu oynadı. Oğluyla keyifli anlar yaşayan Musti, sarkan buz parçalarını koparıp verdiği bu kareye "Star Wars (Yıldız Savaşları)" dedi.
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