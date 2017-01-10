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Şahane baba

Şahane baba
Şovmen Şahan Gökbakar ise önceki gün Çubuklu'daki villasının bahçesinde minik oğlu Deniz Efe için kardan adam yaptı. 1 yaşındaki oğlunu ilk kez karla tanıştıran ve iyi bir baba olduğunu yine gösteren Gökbakar, kardan adamın fotoğrafını da paylaşıp "Ailemizin yeni üyesi Mr. Snow" notunu düştü.
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