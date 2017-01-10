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Karları eriten albüm

Karları eriten albüm
Gençlik ve kış festivali 'Whitefest'in merakla beklenen sürpriz albümü 'Whitefest 2017 After Ski Party', Yeni Dünya Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı. 150 bini aşkın müzikseverle 600'den fazla sanatçıyı ağırlayan 'Selfy Whitefest', bu yıl da 15 Ocak ve 9 Şubat tarihleri arasında Türkiye'nin muhteşem sahne performansları ve after ski partileriyle tatilcilere unutulmaz anlar yaşatacak.
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