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Kalpten ilham!..

Kalpten ilham!..
Ünlü marka danışmanı Selim Akar, 'İlham Kaynağım Kalbim' adlı kitabı için kolları sıvadı. 12 yıllık kariyerinde unutulmaz imajlara imza atan Akar; sayısız ünlü için gerçekleştirdiği imajların hikayelerini anlatacak...
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