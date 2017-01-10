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Jet Hakan

Çapkın prens , önceki gün de ressam Nilay Erköseoğlu ile görüntülendi!

Jet Hakan
Sosyetenin en gözde bekarlarından Hakan Sabancı'nın çapkınlıkta durulmaya niyeti yok... Sosyetik playboy, ünlü şarkıcı Hadise ile kaçamak yaptıktan hemen sonra bu kez çapkınlıkta sınırları aşmış ve Top Model of the World 2016 birincisi Margo Cooper ile yakınlaşmıştı.

Sabancı, önceki gün de farklı bir güzelle objektiflere takıldı... Hafta sonunu Kartalkaya'daki Kaya Palazzo'da geçiren 'nın yanında adını Milli basketbolcu Semih Erden aşkıyla duyduğumuz ressam Nilay Erköseoğlu vardı... Sabancı'nın bu hali ise "Jet Hakan" esprisi yaptırdı.
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