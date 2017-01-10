Sosyetenin en gözde bekarlarından HakanSabancı'nın çapkınlıkta durulmaya niyeti yok... Sosyetik playboy, ünlü şarkıcı Hadise ilekaçamak yaptıktanhemen sonra bu kez çapkınlıkta sınırları aşmış ve Top Model of the World 2016 birincisi MargoCooper ile yakınlaşmıştı.
Sabancı, önceki gün de farklı bir güzelle objektiflere takıldı... Hafta sonunu Kartalkaya'daki Kaya Palazzo'da geçiren Hakan Sabancı'nın yanında adını Milli basketbolcu Semih Erden aşkıyla duyduğumuz ressamNilay Erköseoğlu vardı... Sabancı'nın bu hali ise "JetHakan" esprisi yaptırdı.
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