İzzet Yıldızhan’a hapis şoku

İstanbul Fatih'te araç trafiğine kapalı caddede İranlı turist Zahra Yalda'ya (58) çarpan türkücü İzzet Yıldızhan'a 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yalda'nı ayağının kırılmasına neden olan Yıldızhan savunmasında kimseye çarpmadığını, turistin ayağını burkarak yere düştüğünü ve ayağını kırdığını iddia etti. Kamerakayıtları ve bilirkişi raporuna göreise türkücü tam kusurlu. Yıldızhan'ınmahkemeye zorla getirilmesine kararverildi.
Bilirkişi raporunda ise İzzet Yıldızhan'ın tam kusurlu, müşteki Zahra Yalda'nın ise kusursuz olduğu görüşüne yer verildi.
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