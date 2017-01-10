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’a hapis şoku

İzzet Yıldızhan’a hapis şoku
İstanbul Fatih'te araç trafiğine kapalı caddede İranlı turist Zahra Yalda'ya (58) çarpan türkücü İzzet Yıldızhan'a 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yalda'nı ayağının kırılmasına neden olan Yıldızhan savunmasında kimseye çarpmadığını, turistin ayağını burkarak yere düştüğünü ve ayağını kırdığını iddia etti. Kamera kayıtları ve bilirkişi raporuna göre ise türkücü tam kusurlu. Yıldızhan'ın mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi.

Bilirkişi raporunda ise 'ın tam kusurlu, müşteki Zahra Yalda'nın ise kusursuz olduğu görüşüne yer verildi.

Ali OKTAY
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