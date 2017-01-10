Hong Kong yenilenme

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3 / -1
1 / -5
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Geçtiğimiz yaz dizi çekimleri nedeniyle tatil yapamayan Tuğçe Sarıkaya, uzun bir tatile çıktı. Yeni yıla Hong Kong'da giren Sarıkaya "10 gün boyunca uzun süredir hayalini kurduğum tatili yaptım. Enerji topladım. Şimdi yeni projeler için hazırım" dedi.
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