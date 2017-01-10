Cem, sopayı eline aldı

Aralıksız yağan kar, ünlüleri eve hapsetti. Cem Yılmaz, vaktini Levent'teki lüks villasının bahçesindeki karları temizleyerek değerlendirdi. Ağaçlarda biriken karları sopa yardımıyla temizleyen ünlü komedyenin hayranları ise bu kareye "Milyonların da olsa iş başa düşünce yapacak bir şey yok" dedi.