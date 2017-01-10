Cem, sopayı eline aldı

12 / 2
4 / -2
-1 / -10
-3 / -13
1 / -11
-2 / -8
-1 / -10
11 / 5
0 / -8
6 / 2
4 / 1
1 / -8
2 / -7
9 / 2
-1 / -6
0 / -9
2 / -3
0 / -5
-2 / -11
2 / -6
3 / -7
3 / -4
-5 / -10
-2 / -8
3 / -2
9 / -1
1 / -7
-3 / -10
3 / -4
0 / -5
-2 / -8
-1 / -11
5 / -3
7 / 1
2 / -4
2 / -7
9 / 2
-5 / -13
1 / -8
3 / -3
5 / 0
7 / 0
0 / -10
1 / -12
-4 / -14
-1 / -10
0 / -12
-3 / -10
1 / -10
0 / -11
7 / -2
3 / -5
-2 / -10
0 / -9
3 / -3
3 / -2
7 / 1
11 / 5
3 / -1
1 / -5
0 / -11
1 / -10
7 / -1
12 / 1
10 / 4
3 / -5
6 / -1
8 / 2
5 / -2
-2 / -9
10 / 0
5 / 0
2 / -6
0 / -9
10 / 4
2 / -4
1 / -6
2 / -8
4 / -3
-4 / -13
3 / -4
Aralıksız yağan kar, ünlüleri eve hapsetti. Cem Yılmaz, vaktini Levent'teki lüks villasının bahçesindeki karları temizleyerek değerlendirdi. Ağaçlarda biriken karları sopa yardımıyla temizleyen ünlü komedyenin hayranları ise bu kareye "Milyonların da olsa iş başa düşünce yapacak bir şey yok" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.