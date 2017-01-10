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Cama yapıştı!

Cama yapıştı!
Sokaktaki hayvanlar için sosyal medyadan çağrı yapan ünlülere de eklendi. Hayranlarına kendine has üslubuyla seslenen ünlü komedyen, pencere önünde çekilen bu pozunu "Bu soğukta küçük dostlarımızı ihmal etmeyin gencolar" notuyla paylaştı.
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