Barış tatili

Bir dargın bir barışık süren aşklarına3. kez şans veren Ece Sükan'la ÜmitBenan, barışmayı İtalya'da çıktıkları lükstatille kutluyor. Bolzano Köyü'ndekigeceliği yaklaşık 5 bin lira olan SanLuis Retreat Hotel&Lodges'da 1 haftadırkonaklayan ikili, adeta ikinci balayınıyaşıyor. Otelin sıcak suyla dolu açıkhavuzunda yüzen ikili, gün içindede doğa yürüyüşleri yapıp bolbol fotoğraf çekti. Ece Sükan'laBenan'ın barışmasına çok sevinenhayranları "Hem kendilerihem de aşkları İtalya'datazeleniyor" yorumu yaptı.
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