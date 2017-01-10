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Barış tatili

Barış tatili
Bir dargın bir barışık süren aşklarına 3. kez şans veren Ece Sükan'la Ümit Benan, barışmayı İtalya'da çıktıkları lüks tatille kutluyor. Bolzano Köyü'ndeki geceliği yaklaşık 5 bin lira olan San Luis Retreat Hotel&Lodges'da 1 haftadır konaklayan ikili, adeta ikinci balayını yaşıyor. Otelin sıcak suyla dolu açık havuzunda yüzen ikili, gün içinde de doğa yürüyüşleri yapıp bol bol fotoğraf çekti. 'la Benan'ın barışmasına çok sevinen hayranları "Hem kendileri hem de aşkları İtalya'da tazeleniyor" yorumu yaptı.
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