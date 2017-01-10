ABD’ye Türk çıkarması

Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki akşam Los Angeles'ta gerçekleşen Altın Küre ÖdülTöreni'ne katıldı. Şıklığıyla göz dolduran ünlü oyuncu, 74.'sü gerçekleştirilen törende çektiği kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
HOLLYWOOD'DA 'ŞEN' DAVET Oğulları Can'ın eğitimi dolayısıyla LosAngeles'a taşınan Begüm ile Adnan Şen,önceki akşam Hollywood'daki Red Stüdyoları'ndadüzenlenen bir başka davetteydi… İkiliye The Artof Elysium'un kuruluşunun 10. yıldönümü içinverilen davette Ali Şen de eşlik etti.
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