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ABD’ye Türk çıkarması

ABD’ye Türk çıkarması
Güzel oyuncu , önceki akşam Los Angeles'ta gerçekleşen Altın Küre Ödül Töreni'ne katıldı. Şıklığıyla göz dolduran ünlü oyuncu, 74.'sü gerçekleştirilen törende çektiği kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



HOLLYWOOD'DA 'ŞEN' DAVET
Oğulları Can'ın eğitimi dolayısıyla Los Angeles'a taşınan Begüm ile Adnan Şen, önceki akşam Hollywood'daki Red Stüdyoları'nda düzenlenen bir başka davetteydi… İkiliye The Art of Elysium'un kuruluşunun 10. yıldönümü için verilen davette Ali Şen de eşlik etti.
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