Simge’nin gerçek masalı

'Miş Miş' ve 'Yankı' gibi parçalarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Simge Sağın, yeni şarkısı 'Prens ve Prenses'i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı, sözü ve müziği Ersay Üner'e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa'ya ait yeni single'ı ile bu kez en duygusal çalışmasını hayranlarının beğenisine sunuyor.



Güzel şarkıcı, iddiasını da "Bu masalda mutsuzlar var çünkü bu masalda aslında gerçekler var" sözüyle ortaya koydu. Sanatçının bu ay tüm müzik marketlerde yerini alacak olan 'Prens ve Prenses' adlı single çalışmasının fotoğrafları Mustafa Sarıkaya imzası taşıyor.