Simge’nin gerçek masalı

'Miş Miş' ve 'Yankı' gibi parçalarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran SimgeSağın, yeni şarkısı 'Prensve Prenses'i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı, sözü ve müziği Ersay Üner'e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa'ya ait yeni single'ı ile bu kez en duygusal çalışmasını hayranlarının beğenisine sunuyor.
Güzel şarkıcı, iddiasını da "Bumasalda mutsuzlar var çünkübu masalda aslında gerçeklervar" sözüyle ortaya koydu. Sanatçının bu ay tüm müzik marketlerde yerini alacak olan 'Prens ve Prenses' adlı single çalışmasının fotoğrafları MustafaSarıkaya imzası taşıyor.
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