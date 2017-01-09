Yol Durumu
  1. Ağzıyla besledi
  2. Çirkiniz biz!

Simge’nin gerçek masalı

Simge’nin gerçek masalı
'Miş Miş' ve 'Yankı' gibi parçalarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Simge Sağın, yeni şarkısı 'Prens ve Prenses'i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı, sözü ve müziği Ersay Üner'e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa'ya ait yeni single'ı ile bu kez en duygusal çalışmasını hayranlarının beğenisine sunuyor.

Güzel şarkıcı, iddiasını da "Bu masalda mutsuzlar var çünkü bu masalda aslında gerçekler var" sözüyle ortaya koydu. Sanatçının bu ay tüm müzik marketlerde yerini alacak olan 'Prens ve Prenses' adlı single çalışmasının fotoğrafları Mustafa Sarıkaya imzası taşıyor.
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar