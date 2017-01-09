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Şezlong adam

Bütün yazı şezlongda geçiren , kardan adam yaparken bile güneşlenme sevdasını konuşturdu. İkoncan, ayakta duran değil şezlongda uzanan ve güneş gözlüklü bir kardan adam yaptı

Şezlong adam
Önceki gün yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alınca ünlü isimler de beyaza bürünen kentte çektirdiği birbirinden güzel kareleri instagram'da paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlardan en ilginç olanı ise bronz bir tene kavuşmak için yaz boyunca şezlongda uzanan Eda Taşpınar'a aitti.

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra Yunan Adaları'nda şezlongları mesken tutan Taşpınar, yaptığı paylaşımla kendini ti'ye aldı. Şezlonga uzanmış bir kardan adamın fotoğrafını paylaşan ikoncan, bu kareye "Benden size Eda Taşpınar stili bir kardan adam" notunu düştü.

Eda Taşpınar, şezlongda uzandığı görüntüsünden esinlenip yaptığı kardan adamın fotoğrafını paylaşıp şöyle dedi: "O zaman benden de size ' stili' bir kardan adam gelsin. Kardan adam, bronzlaşmaya çalışıyor."
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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