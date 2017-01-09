Şezlong adam

Önceki gün yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alınca ünlü isimler de beyaza bürünen kentte çektirdiği birbirinden güzel kareleri instagram'da paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlardan en ilginç olanı ise bronz bir tene kavuşmak için yaz boyunca şezlongda uzananEda Taşpınar'a aitti.
Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra Yunan Adaları'nda şezlongları mesken tutan Taşpınar, yaptığı paylaşımla kendiniti'ye aldı. Şezlonga uzanmış bir kardan adamın fotoğrafını paylaşan ikoncan, bu kareye "Benden size EdaTaşpınar stili bir kardanadam" notunu düştü.
Eda Taşpınar, şezlongda uzandığı görüntüsünden esinlenip yaptığı kardan adamın fotoğrafını paylaşıp şöyle dedi: "O zaman benden de size 'Eda Taşpınar stili' bir kardan adam gelsin. Kardan adam, bronzlaşmaya çalışıyor."
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