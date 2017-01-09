Lüksün zirvesi!

Gösterişte sınır tanımayan Süreyya Yalçın'ınSwarovski tutkusu kar kış tanımıyor… Kahve içtiğibardaktan evinin merdivenlerine, kırılan ayağındakialçıdan tırnaklarına kadar Swarovksi taşını hayatının heryerinde kullanan sosyetik ikoncan, önceki gün işadamıeşi Ozan Baran'la Colorado'da çıktığı kayak tatilindede bu tutkusundan ödün vermedi.
Aspen Dağı'nda eşiyle kayak yapan Yalçın,gözlerini rüzgardan ve güneşten korumak içinDolce&Gabbana'nın 8 bin dolarlık (yaklaşık 30 binlira) Swarovski taş kaplı kayak gözlüğünü tercih etti.Üzerinde 2 bin 500 adet Swarovski taş bulunan gözlüğügörenler "Süreyya, lüksün zirvesinden inmiyor" dedi.
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