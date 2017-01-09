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Lüksün zirvesi!

, ABD’de çıktığı kar tatilinde lüks tutkusundan ödün vermedi. Sosyetik ikoncan, 2 bin 500 adet Swarovski taşla süslü, 30 bin liralık kar gözlüğüyle zenginliğini yine gözler önüne serdi!

Lüksün zirvesi!
Gösterişte sınır tanımayan Süreyya Yalçın'ın Swarovski tutkusu kar kış tanımıyor… Kahve içtiği bardaktan evinin merdivenlerine, kırılan ayağındaki alçıdan tırnaklarına kadar Swarovksi taşını hayatının her yerinde kullanan sosyetik ikoncan, önceki gün işadamı eşi Ozan Baran'la Colorado'da çıktığı kayak tatilinde de bu tutkusundan ödün vermedi.

Aspen Dağı'nda eşiyle kayak yapan Yalçın, gözlerini rüzgardan ve güneşten korumak için Dolce&Gabbana'nın 8 bin dolarlık (yaklaşık 30 bin lira) Swarovski taş kaplı kayak gözlüğünü tercih etti. Üzerinde 2 bin 500 adet Swarovski taş bulunan gözlüğü görenler "Süreyya, lüksün zirvesinden inmiyor" dedi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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