Kalabalıkla selfie

Murat Boz'la Yasemin Allen, başrollerini İrem Sak'la birlikte paylaştıkları 'Dönerse Senindir' filminin geçtiğimiz hafta Bakü'de gerçekleşen galasının ardından soluğu önceki gün Antalya'da aldı. Özdilek AVM'de hayranlarıyla bir araya gelen ikiliye ilgi büyüktü. Mütevazı tavırlarıyla salondakiler tarafından alkışlanan ikili, hayranlarıyla böyle selfie çekti.