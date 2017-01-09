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İzmir’i unutmadı

İzmir’i unutmadı
Usta şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün kahraman polis Fethi Sekin'in şehit düştüğü İzmir Adliye Sarayı'nın önüne karanfil bıraktı. Sanatçı "Bu topraklarda ne Seyit Onbaşılar, ne Ömer Halis Demir'ler, ne de Fethi Sekin'ler biter! Ama terörü biz bitireceğiz" diye konuştu.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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