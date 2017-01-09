İhanet operasyonu

Oyuncu çift Birce Akalay'la SarpLevendoğlu'nun yaklaşık 2 buçuk yıllıkevliliğinin bitmesine neden olduğu konuşulanDerya Şensoy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Levendoğlu'yla 'Deliormanlı' filminin setindeyakınlaştığı öne sürülen Şensoy'un gazetecileriatlatmak için ilginç bir yönteme başvurduğu iddiaedildi. Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'le 2 yıllıkilişkisi geçtiğimiz yıl sonunda biten 27 yaşındaki Şensoy,dikkatli gözleri üzerinden uzaklaştırmak için 'aldatılankadın' kimliğine büründü.
İLGİYİ SEÇKİN'İN ÜZERİNE ÇEKTİ...
Eski aşkı Özdemir'i ayrılık sonrasında da sosyalmedyada takip etmeye devam eden Derya Şensoy,iddiaya göre Özdemir'inkendisini Nilay Deniz ilealdattığı dedikodularınıbasına sızdırdı. Böylecegazetecilerin ilgisiniSeçkin Özdemir'leDeniz'in üzerine çekenDerya Şensoy'unSarp Levendoğlu'ylaDatça'da rahat birşekilde görüştüğü dekonuşulanlar arasında…Bu arada Birce Akalayile Sarp Levendoğlu'nunevliliklerinin bitmesineneden olan bir diğer nedende Levendoğlu'nun gecehayatına düşkünlüğüve evlilik hayatına birtürlü alışamaması…
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