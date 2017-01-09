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İhanet operasyonu

Sarp Levendoğlu’yla birlikte olduğu konuşulan , yasak aşk operasyonu yaptı! Şensoy, eski aşkı Seçkin Özdemir’in kendisini Nilay Deniz’le aldattığı dedikodusunu yayıp ‘mağdur kadın’ı oynadı

İhanet operasyonu
Oyuncu çift Birce Akalay'la Sarp Levendoğlu'nun yaklaşık 2 buçuk yıllık evliliğinin bitmesine neden olduğu konuşulan Derya Şensoy hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Levendoğlu'yla 'Deliormanlı' filminin setinde yakınlaştığı öne sürülen Şensoy'un gazetecileri atlatmak için ilginç bir yönteme başvurduğu iddia edildi. Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'le 2 yıllık ilişkisi geçtiğimiz yıl sonunda biten 27 yaşındaki Şensoy, dikkatli gözleri üzerinden uzaklaştırmak için 'aldatılan kadın' kimliğine büründü.

İLGİYİ SEÇKİN'İN ÜZERİNE ÇEKTİ...
Eski aşkı Özdemir'i ayrılık sonrasında da sosyal medyada takip etmeye devam eden , iddiaya göre Özdemir'in kendisini Nilay Deniz ile aldattığı dedikodularını basına sızdırdı. Böylece gazetecilerin ilgisini Seçkin Özdemir'le Deniz'in üzerine çeken Derya Şensoy'un Sarp Levendoğlu'yla Datça'da rahat bir şekilde görüştüğü de konuşulanlar arasında… Bu arada ile Sarp Levendoğlu'nun evliliklerinin bitmesine neden olan bir diğer neden de Levendoğlu'nun gece hayatına düşkünlüğü ve evlilik hayatına bir türlü alışamaması…


Şensoy'dan ayrıldıktan sonra diğer oyuncu Nilay Deniz'le aşk yaşadığı konuşulan Seçkin Özdemir, bu iddiaları sürekli yalanladı.


Akalay, evliliği bitirmekte ısrarlıyken eşi Levendoğlu'nun halen barışmak istediği konuşuluyor.

AYDIN HAMZA
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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