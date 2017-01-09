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Hacı sağolsun

Hacı Sabancı, kar-kış demedi ve centilmenliğini yine konuşturdu. , dün Etiler’e aşkının kendisini tahsis ettiği lüks araçla gelip soğuğa meydan okudu...

Hacı sağolsun
Özge Ulusoy'a Hacı Sabancı sayesinde kar kış vız geliyor. Sık sık Ulusoy'a yaptığı jestlerle adından söz ettiren Sabancı, bu kez de yoğun kar yağışından dolayı kendi aracıyla yola çıkmaktan kaçınan aşkına lüks aracını tahsis etti. Ünlü manken, Sabancı'nın jestiyle önceki gün Akmerkez'de keyifli bir alışveriş yaptı.

Lüks aracını sevgilisine tahsis etmekle kalmayıp özel şoförünü de aşkıyla alışverişe gönderen Sabancı, böylece ne kadar duyarlı bir sevgili olduğunu kanıtladı. Daha önce de VIP minibüsünü ve yatını 'a tahsis eden işadamı, "Allah herkese Hacı Sabancı gibi bir sevgili nasip etsin" yorumu yaptırdı...

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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