Hacı sağolsun

Özge Ulusoy'a Hacı Sabancısayesinde kar kış vız geliyor. Sık sıkUlusoy'a yaptığı jestlerle adındansöz ettiren Sabancı, bu kez de yoğunkar yağışından dolayı kendi aracıylayola çıkmaktan kaçınan aşkına lüksaracını tahsis etti. Ünlü manken,Sabancı'nın jestiyle önceki günAkmerkez'de keyifli bir alışveriş yaptı.
Lüks aracını sevgilisine tahsisetmekle kalmayıp özel şoförünü deaşkıyla alışverişe gönderen Sabancı,böylece ne kadar duyarlı bir sevgiliolduğunu kanıtladı. Daha önce de VIPminibüsünü ve yatını Özge Ulusoy'atahsis eden işadamı, "Allah herkeseHacı Sabancı gibi bir sevgili nasipetsin" yorumu yaptırdı...
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