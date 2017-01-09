Güzel seferberlik

Güzel oyuncu DilaraÖztunç, önceki gün yaptığıpaylaşımla kalbinin degüzelliğini gözler önüneserdi. Hayvanseverliğiylebilinen oyuncu, karınyağmasıyla sokaktaki kedive köpeklerin soğuktandonmaması için seferberoldu. Karton kutulardan kedive köpekler için yuvalar yapanÖztunç, bunları sokaktakihayvanlarla buluşturdu.
Bu hareketiyle büyük alkışalan Dilara Öztunç'un soğukkış günlerinde hayvanlarayaptığı iyilik bununla kalmadı.Güzel oyuncu, penceresininönüne de ıslattığıekmekleri koyarak kardandolayı yiyecek bulmakta zorlukçeken kuşları besledi...
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