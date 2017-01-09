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Güzel seferberlik

Hayvanlar için seferberlik ilan eden , elleriyle yaptığı karton kutuları sokak hayvanlarına kendi dağıttı

Güzel seferberlik
Güzel oyuncu Dilara Öztunç, önceki gün yaptığı paylaşımla kalbinin de güzelliğini gözler önüne serdi. Hayvanseverliğiyle bilinen oyuncu, karın yağmasıyla sokaktaki kedi ve köpeklerin soğuktan donmaması için seferber oldu. Karton kutulardan kedi ve köpekler için yuvalar yapan Öztunç, bunları sokaktaki hayvanlarla buluşturdu.

Bu hareketiyle büyük alkış alan 'un soğuk kış günlerinde hayvanlara yaptığı iyilik bununla kalmadı. Güzel oyuncu, penceresinin önüne de ıslattığı ekmekleri koyarak kardan dolayı yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşları besledi...
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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