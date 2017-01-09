Gözlüklü alışveriş

Sibel Can, önceki gün İstinyePark'taydı. Sahnedeki gösterişli kostümleri ve makyajıyla görmeye alışık olduğumuz ünlü şarkıcıyı hayranları tanımakta zorluk çekti. Bir mağazaya alışveriş için uğrayan Can'ın AVM içerisinde de güneş gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti.