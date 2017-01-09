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: Pek iyi değilim

Geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler yaşayan , "Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.

Fatma Girikten kötü haber!

Geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler yaşayan , sağlık durumu hakkında konuştu.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatma Girik, "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.

Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" ifadelerini kullandı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 10:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

İnşallah sağlığna kavuşur ablamız.

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cevapla 09.01.2017 12:49
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