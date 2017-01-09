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Çirkiniz biz!

Çirkiniz biz!
Geçtiğimiz ay Kemal Ekmekçi'nin yaptığı teklifle evliliğe ilk adımı atan Gizem Karaca, önceki akşam işletmeci sözlüsüyle bir arkadaşının düğününe katıldı. Ünlü çift, eğlenceli anlar yaşadıkları düğünde çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Sevgilisiyle suratını şekilden şekle sokan güzel oyuncu, bu pozun altına da "Çirkin bir çiftiz biz" diye espri yaptı. 'nın paylaştığı bu kareye kadınlar, "Sen de çirkinsen biz ne yapalım!" yorumları yağdırdı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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