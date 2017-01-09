Çirkiniz biz!

Geçtiğimiz ay KemalEkmekçi'nin yaptığı teklifleevliliğe ilk adımı atan GizemKaraca, önceki akşam işletmecisözlüsüyle bir arkadaşının düğününekatıldı. Ünlü çift, eğlenceli anlaryaşadıkları düğünde çekilenfotoğraflarını da sosyal medyadapaylaşmayı ihmal etmedi.
Sevgilisiyle suratını şekildenşekle sokan güzel oyuncu, bu pozunaltına da "Çirkin bir çiftiz biz"diye espri yaptı. Gizem Karaca'nınpaylaştığı bu kareye kadınlar, "Sende çirkinsen biz ne yapalım!"yorumları yağdırdı.
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