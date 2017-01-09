Buzları eriten aşk

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır'la sevgilisi Efe Duru da İstanbul'un beyaza bürünmesini fırsat bilerek kendilerini sokaklara atan isimlerdendi. Yaklaşık 2 aydır birlikte olan ikilinin bu romantik pozunu gören takipçileri ise "Aşkınız resmen karları eritti" diye espri yaptı.