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Buzları eriten aşk

Buzları eriten aşk
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır'la sevgilisi Efe Duru da İstanbul'un beyaza bürünmesini fırsat bilerek kendilerini sokaklara atan isimlerdendi. Yaklaşık 2 aydır birlikte olan ikilinin bu romantik pozunu gören takipçileri ise "Aşkınız resmen karları eritti" diye espri yaptı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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