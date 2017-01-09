Başarının hükümdarı

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın genç oyuncuları, başarıdan başarıya koşuyor. Dizide Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın kızlarını canlandıran Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni yüzde 120 burslu kazanmasının ardından Can Bartu Arslan'dan da güzel haber geldi.



Dizide Ece Hakim'in kardeşini oynayan 18 yaşındaki Arslan, öğrencisi olduğu Doğa Koleji'ndeki deney yarışmasını kazanmak için kolları sıvadı. Arslan, yarışmayı kazanırsa ödülü yardıma muhtaç ve engelli bireylerin eğitim gördüğü okullara bağışlayacak.