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Barny annesine çekmiş

Barny annesine çekmiş
Oyuncu Şebnem Bozoklu da karlı havada fotoğraf çekme modasına uyanlardandı… Köpeği Barny ile yürüyüşe çıkan Bozoklu, bu anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Barny'nin tıpkı Şebnem Bozoklu gibi poz vermesi üzerine ünlü oyuncuya, "Köpeğin sana çekmiş" yorumları yağdı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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