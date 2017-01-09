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Aşka yorum yapmadı

Aşka yorum yapmadı
Güzel oyuncu Müjde Uzman, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Uzman'ın öğlen geldiği AVM'den akşam ayrılması "Sanki alışveriş merkezini mesken tuttu" dedirtti. , Soner Sarıkabadayı ile ilgili çıkan aşk haberleri için ise yine konuşmak istemedi...
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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