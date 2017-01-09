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Akşam sporu

Akşam sporu
Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisi Beren Benan ise karın tadını yeni yıl tatili için gittikleri İsviçre'de çıkardı. Gün boyunca kayak yapan sevgililer, akşam ise 10 kilometre yürüdü. Kar kış demeden spordan ödün vermeyen ikili, takipçilerinden övgü aldı.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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