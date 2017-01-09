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Ağzıyla besledi

Ağzıyla besledi
Bir süredir sosyetik sevgilisi Buğra Toplusoy ile ABD'de olan Ceyda Ateş'in keyfine diyecek yok... Güzel oyuncu, Türkiye'nin dört bir yanı karla kaplıyken dün güneşli Florida'da hayvanat bahçesi keyfi yaptı. 900'u aşkın hayvanın bulunduğu alanda özellikle rengarenk kuşlarla yakından ilgilenen , onları da ağzıyla işte böyle beslerken aşkının objektifine poz verdi.
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  • 09 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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