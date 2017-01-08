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Şemsiye elinde kaldı

Şemsiye elinde kaldı
Türk sanat müziğinin başarılı isimlerinden Yılmaz Morgül, önceki gün Nişantaşı'nda küçük bir talihsizlik yaşadı. Fırtınalı havada yürümeye çalışan Morgül, şemsiyesinin azizliğine uğradı. Sanatçı, şemsiyesi aşırı rüzgara dayanamayıp kırılınca bir taksiye atlayıp evinin yolunu tuttu.

Aydın HAMZA
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