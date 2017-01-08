Pınar’dan çağrı

Önceki gün İstanbul'da bastıran yoğun kar yağışıyla ünlü isimler sosyal medyada karın tadını çıkaran anlarını paylaşırken Pınar Altuğ'dan anlamlı bir mesaj geldi... Hayvanseverliğiyle bilinen güzel oyuncu, sokaktaki hayvanlara yardım etmeleri için takipçilerine çağrıda bulundu.



Altuğ, "Kullanmadığınız battaniye ve minder sokak hayvanlarını donarak ölmekten korur" dedi.