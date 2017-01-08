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Nina’yla gezinti

Nina’yla gezinti
Sevilen popçu Yalın, dün labrador cinsi köpeği Nina'yla beyaza bürünen İstanbul sokaklarında yürüyüşe çıktı. Soğuktan korunmak için kürklü montu ve beresiyle önlem alan sanatçı, köpeğiyle çektirdiği bu kareye "Bu havayı en çok o seviyor" notu düştü. Şarkıcının hayranları ise "Karlı havadan hoşlanmayan 'ın hayvan sevgisi soğuğa galip gelmiş" dedi.
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