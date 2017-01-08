Yol Durumu
  1. Kartopu zamanı
  2. Nina’yla gezinti

Kendini yerde buldu

Kendini yerde buldu
Kar yağınca çocuklar gibi şen olan sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın eğlencesi tatsız bitti. Çapa, karlar üzerinde bu renkli fotoğrafı çektirse de daha sonra kendini yerde buldu. Kayıp düşen genç kız paylaşımına "Bakmayın böyle tatlı tatlı güldüğüme bu pozdan sonra bir yere kapaklanarak düşüşüm var… Neyse ki bir şey olmadı" notunu düştü.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar