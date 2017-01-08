Kar yağınca çocuklar gibi şen olan sosyetik güzel Ceylan Çapa'nın eğlencesi tatsız bitti. Çapa, karlar üzerinde bu renkli fotoğrafı çektirse de daha sonra kendini yerde buldu. Kayıp düşen genç kız paylaşımına "Bakmayın böyle tatlı tatlı güldüğüme bu pozdan sonra bir yere kapaklanarak düşüşüm var… Neyse ki bir şey olmadı" notunu düştü.